Байден та Шольц обговорили подальшу підтримку України

"Байден і канцлер Німеччини підтвердили свою рішучу підтримку України у її боротьбі проти агресивної війни Росії. Президент високо оцінив зразковий внесок Німеччини в оборону України, а канцлер Шольц наголосив на важливості постійної підтримки США", - йдеться у прес-службі Білого дому.

Шольц також висловив упевненість у тому, що Конгрес США надасть фінансову допомогу Україні.

Також зазначається, що політики обговорили зусилля щодо запобігання регіональній ескалації на Близькому Сході та підтвердили свою відданість праву Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного права. Вони також наголосили на необхідності захисту цивільного населення в Секторі Газа та збільшення постачання життєво важливої гуманітарної допомоги.

Допомога Німеччини та США Україні

Сполучені Штати є важливим партнером України, і з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надають різнопланову військову та матеріальну допомогу воюючій країні. Але нещодавно стало відомо, що в США закінчилися гроші, які були передбачені на допомогу Україні. Через розбіжності між демократами та республіканцями щодо захисту кордонів пакет так і не підтримав Конгрес США. Нині ж у Сенаті розглядають допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню окремо від питання кордонів.

Німеччина також є одним із основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Так, 31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Україну в подальшій допомозі та співпраці в галузі охорони здоров'я.