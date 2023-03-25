Байден сумнівається в потужності союзу Китаю та Росії: це дуже перебільшують

Він зазначив, що не стривожений нещодавньою зустріччю лідера Китаю Сі Цзіньпіня із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

"Я не ставлюсь до Китаю легковажно. Я не сприймаю Росію легковажно, але я думаю, що ми сильно перебільшуємо це", - сказав Байден під час прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

За його словами, хоча офіційні особи США нещодавно попереджали про ознаки того, що Пекін може розглядати можливість збільшення військової підтримки для Москви, але "вони ще цього не зробили".

"Це не означає, що вони не будуть, але вони ще не зробили цього. І якщо щось подібне трапилося б, Захід значно об’єднався", - підкреслив Байден.

Американський президент своєю чергою звернув увагу на співпраці між альянсами демократичного світу, зокрема через G7, Quad Alliance, ASEAN та AUKUS.

"Те, що роблять Китай і Росія, може стати значно гіршим. Але розгляньмо це у перспективі. Ми об'єднані коаліції", - підсумував Байден.

Примітно, як нещодавно заявили в Білому домі, Китай і Росія не мають такої мережі союзників і партнерів, як США, тому Москва та Пекін намагаються зміцнити стосунки.

Нагадаємо, також президент США Джо Байден заявив, що Китай поки не надавав Росії летальної зброї для війни в Україні.

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