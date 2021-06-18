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Байден был на стороне Украины на встрече с Путиным, - Кулеба

Автор: Даша Харченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Джо Байден во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным был на стороне Украины. Кулеба оценил разговор президентов как предметный.

Об этом он сказал в эфире шоу "Право на власть".

По мнению министра, Байден четко заявил Путину, что он будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Я позволю себе не согласиться с вашим заголовком" между Байденом и Путиным”. Если там имеется в виду “Украина между Байденом и Путиным”, то не такой была атмосфера и содержание встречи между ними. Президент Байден был однозначно на стороне Украины. Мы не были между ними", - заметил Кулеба.

В то же время, по словам Кулебы, встреча Байдена и Путина не изменила ничего в отношениях между странами.

Накануне Кулеба прокомментировал вчерашнюю встречу президентов России и США в Женеве. По его словам, США сдержали обещание не договариваться с Россией об Украине без Украины.

Напомним, вчера Путин заявил, что обсуждал с президентом США выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Дмитрий КулебаДжозеф БайденВладимир Путин