Байден был на стороне Украины на встрече с Путиным, - Кулеба

По мнению министра, Байден четко заявил Путину, что он будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Я позволю себе не согласиться с вашим заголовком" между Байденом и Путиным”. Если там имеется в виду “Украина между Байденом и Путиным”, то не такой была атмосфера и содержание встречи между ними. Президент Байден был однозначно на стороне Украины. Мы не были между ними", - заметил Кулеба.

В то же время, по словам Кулебы, встреча Байдена и Путина не изменила ничего в отношениях между странами.