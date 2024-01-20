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Байден сподівається на вирішення питання щодо кордону з Мексикою наступного тижня

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден сподівається, що наступного тижня у Сенаті розроблять угоду щодо кордону Америки з Мексикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, для цього потрібні "значні зміни в політиці".

"Я думаю, що наступного тижня ми зможемо щось виробити принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет. Тепер питання до спікера та республіканців Палати представників, чи готові вони також діяти?", - сказав він аудиторії мерів, що зібралися у Білому домі.

У Палаті представників США, де республіканці мають невелику більшість, деякі консерватори пригрозили змістити спікера Майка Джонсона, якщо він спробує ухвалити угоду про безпеку кордонів у рамках пакета допомоги Україні.

У п'ятницю Байден визнав, що потрібні зміни в імміграційній політиці.

"Я вважаю, що нам потрібні значні зміни у політиці на кордоні, включаючи зміни у нашій системі надання притулку", - сказав він.

Проблеми з кордоном США та Мексики

Однією з основних проблем є зростання кількості нелегальних мігрантів, які перетинають кордон із Мексики до США. Це пов'язано з різними факторами, включаючи бідність, насильство та переслідування у країнах Центральної Америки та Мексики.

Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю, але республіканці в Сенаті вимагали зміни законопроекту, щоб включити до нього радикальніші пропозиції щодо захисту кордону з Мексикою.

Раніше стало відомо, що питання надання допомоги Україні може розглядатись у США лише після врегулювання кризи на кордоні з Мексикою.

 

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