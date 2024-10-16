Байден сьогодні поговорить із Зеленським і оголосить новий пакет військової допомоги, - Білий дім

Перенесення "Рамштайну"

Варто зауважити, що зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського мала відбутися під час засідання у форматі "Рамштайн", яке запланували на 12 жовтня.

Американський лідер, як очікувалося, мав очолити зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Але президент США вирішив перенести свою поїздку до Німеччини на "Рамштайн" через ураган "Мілтон", який вирує в його країні. Тому зустріч лідерів не відбулася, а зустріч Контактної групи перенесли.

Як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, зустріч "Рамштайну" все ще може пройти до кінця жовтня. Вона буде важливою, оскільки там планується обговорити план перемоги.

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