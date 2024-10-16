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Байден сьогодні поговорить із Зеленським і оголосить новий пакет військової допомоги, - Білий дім

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден сьогодні, 16 жовтня, має провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер оголосить про нову допомогу для українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент Байден поговорить з президентом Зеленським найближчим часом, якщо вже не поговорив, і оголосить сьогодні про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки в рамках зусиль щодо зміцнення нашої підтримки України в її боротьбі з російською агресією", - розповіла Жан-П'єр.

Більш детальних подробиць про те, яке саме озброєння може отримати Україна в рамках пакету, вона не розкрила.

 

Перенесення "Рамштайну"

Варто зауважити, що зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського мала відбутися під час засідання у форматі "Рамштайн", яке запланували на 12 жовтня.

Американський лідер, як очікувалося, мав очолити зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Але президент США вирішив перенести свою поїздку до Німеччини на "Рамштайн" через ураган "Мілтон", який вирує в його країні. Тому зустріч лідерів не відбулася, а зустріч Контактної групи перенесли.

Як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, зустріч "Рамштайну" все ще може пройти до кінця жовтня. Вона буде важливою, оскільки там планується обговорити план перемоги.

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