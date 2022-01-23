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Байден собрал Совбез из-за угрозы российского вторжения в Украину, - Business Standard

Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден провел встречу со своей командой по национальной безопасности. Встреча состоялась на следующий день после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Business Standard, которое цитирует пресс-пул Белого дома.

Согласно сообщению, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Риккетти лично присоединились к Байдену в Кэмп-Дэвиде, в то время как другие представители национальной безопасности участвовали во встрече по защищенному видео-каналу.

На встрече обсуждались продолжающиеся "агрессивные действия России в отношении Украины" и ответ США с помощью дипломатии и комплекса мер сдерживания, которые тесно координируются с союзниками и партнерами, "включая текущие поставки помощи в сфере безопасности на Украину".

"Президент Байден вновь подтвердил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты примут в отношении Россию быстрые и серьезные меры вместе с нашими союзниками и партнерами", - цитирует издание сообщение пресс-пула Белого дома.

Западные страны обвиняют Россию в том, что она разместила войска вблизи границы с Украиной в рамках подготовки к "агрессивным действиям".

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве состоялась 21 января.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину привести пророссийского политика к власти.

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, "обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных подорвать Украину".

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Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину