Байден зібрав Радбез через загрозу російського вторгнення в Україну, - Business Standard

Згідно з повідомленням, радник з національної безпеки Джейк Салліван і радник Стів Ріккетті особисто приєдналися до Байдену в Кемп-Девіді, в той час як інші представники національної безпеки брали участь у зустрічі по захищеному відео-каналу.

На зустрічі обговорювалися триваючі "агресивні дії Росії щодо України" і відповідь США за допомогою дипломатії і комплексу заходів стримування, які тісно координуються з союзниками і партнерами, "включаючи поточні поставки допомоги у сфері безпеки на Україну".

"Президент Байден знову підтвердив, що в разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати приймуть відносно Росію швидкі і серйозні заходи разом з нашими союзниками і партнерами", - цитує видання повідомлення прес-пулу Білого дому.

Західні країни звинувачують Росію в тому, що вона розмістила війська поблизу кордону з Україною в рамках підготовки до "агресивних дій".

Зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Женеві відбулася 21 січня.