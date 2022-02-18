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Байден соберет союзников по НАТО, чтоб обсудить ситуацию в Украине

Новина українською →
США, Пятница 18 февраля 2022 07:05
Байден соберет союзников по НАТО, чтоб обсудить ситуацию в Украине Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками по НАТО в пятницу, 18 февраля. Речь пойдет о ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В Канаде официально заявили, что премьер-министр примет участие во встрече, которую организует Байден.

"Премьер-министр (Канады Джастин Трюдо) примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", - говорится в заявлении.

Также эту информацию подтвердил источник в Белом доме для издания The Guardian.

Издание отмечает, что разговор Байдена с союзниками по НАТО по поводу Украины произойдет 18 февраля.

"Президент проведет телефонный разговор с трансатлантическими лидерами завтра днем о наращивании Россией военных контингентов на границе с Украиной и о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии", = заявил чиновник из Белого дома изданию.

Напомним, что США предупредили о вторжении РФ в Украину под чужим флагом. Об этом рассказал Байден.

Ранее сообщалось, что Блинкен рассказал о возможных провокациях со стороны РФ. Это может быть теракт или химическая атака.

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