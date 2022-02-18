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Байден збере союзників по НАТО, щоб обговорити ситуацію в Україні

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США, П'ятниця 18 лютого 2022 07:05
Байден збере союзників по НАТО, щоб обговорити ситуацію в Україні Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з союзниками по НАТО в п'ятницю, 18 лютого. Йтиметься про ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

У Канаді офіційно заявили, що прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, яку організовує Байден.

"Прем'єр-міністр (Канади Джастін Трюдо) візьме участь у зустрічі, організованій президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великобританії, Європейського Союзу і НАТО, щоб обговорити Україну", - йдеться в заяві.

Також цю інформацію підтвердило джерело в Білому домі для видання The Guardian.

Видання зазначає, що розмова Байдена з союзниками по НАТО з приводу України відбудеться 18 лютого.

"Президент проведе телефонну розмову з трансатлантичними лідерами завтра вдень про нарощування Росією військових контингентів на кордоні з Україною і про наші триваючі зусилля зі стримування і дипломатії", - заявив чиновник з Білого дому виданню.

Нагадаємо, що США попередили про вторгнення РФ в Україну під чужим прапором. Про це розповів Байден.

Раніше повідомлялося, що Блінкен розповів про можливі провокації з боку РФ. Це може бути теракт або хімічна атака.

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