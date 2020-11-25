Байден сможет получать ежедневные сводки об угрозах нацбезопасности, - Белый дом

Белый дом уполномочил управление Национальной разведки пересылать избранному президенту Джо Байдену ежедневную сводку об угрозах национальной безопасности. Ее составляют для президента США.

Об этом пишет "Голос Америки".

Байден, общаясь с журналистами в Уилмингтоне, штат Делавэр, подтвердил, что ему поступило предложение получать разведывательные сводки.

Он будет иметь доступ к последним отчетам разведки об основных угрозах национальной безопасности США во всем мире.

В аппарате директора Национальной разведки подтвердили, что "предоставят запрошенную поддержку" группе содействия процессу передачи власти от Трампа Байдену "в соответствии с Законом о передаче президентской власти".

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

РБК-Украина писало, что Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.