ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден сможет получать ежедневные сводки об угрозах нацбезопасности, - Белый дом

Автор: Инна Собора

Белый дом уполномочил управление Национальной разведки пересылать избранному президенту Джо Байдену ежедневную сводку об угрозах национальной безопасности. Ее составляют для президента США.

Самые читаемые новости

Об этом пишет "Голос Америки".

Байден, общаясь с журналистами в Уилмингтоне, штат Делавэр, подтвердил, что ему поступило предложение получать разведывательные сводки.

Он будет иметь доступ к последним отчетам разведки об основных угрозах национальной безопасности США во всем мире.

В аппарате директора Национальной разведки подтвердили, что "предоставят запрошенную поддержку" группе содействия процессу передачи власти от Трампа Байдену "в соответствии с Законом о передаче президентской власти".

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

РБК-Украина писало, что Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден