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Байден зможе отримувати щоденні зведення про загрози нацбезпеки, - Білий дім

Автор: Инна Собора

Білий дім уповноважив управління Національної розвідки пересилати обраному президенту Джо Байдену щоденні зведення про загрози для національної безпеки. Її складають для президента США.

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Про це пише "Голос Америки".

Байден, спілкуючись з журналістами в Уілмінгтоні, штат Делавер, підтвердив, що йому надійшла пропозиція отримувати розвідувальні зведення.

Він буде мати доступ до останніх звітів розвідки про основні загрози національній безпеці США у всьому світі.

В апараті директора Національної розвідки підтвердили, що "нададуть потрібну підтримку" групі сприяння процесу передачі влади від Трампа Байдену "згідно з Законом про передачу президентської влади".

Раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити, що потрібно" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.

РБК-Україна писало, що Байден заявив про необоротність процесу передачі влади.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден