Байден зможе отримувати щоденні зведення про загрози нацбезпеки, - Білий дім

Білий дім уповноважив управління Національної розвідки пересилати обраному президенту Джо Байдену щоденні зведення про загрози для національної безпеки. Її складають для президента США.

Про це пише "Голос Америки".

Байден, спілкуючись з журналістами в Уілмінгтоні, штат Делавер, підтвердив, що йому надійшла пропозиція отримувати розвідувальні зведення.

Він буде мати доступ до останніх звітів розвідки про основні загрози національній безпеці США у всьому світі.

В апараті директора Національної розвідки підтвердили, що "нададуть потрібну підтримку" групі сприяння процесу передачі влади від Трампа Байдену "згідно з Законом про передачу президентської влади".

Раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити, що потрібно" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.

РБК-Україна писало, що Байден заявив про необоротність процесу передачі влади.