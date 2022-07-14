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Байден склоняет премьера Израиля к поставкам вооружения Украине, - СМИ

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден во время своего визита в Израиль попросил премьер-министра Яира Лапида расширить военную помощь Украине и предоставить вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Walla.

По данным журналистов, США и Израиль не могут дойти согласия в вопросе поставок оборонительного оружия Украине. Ранее Вашингтон неоднократно обращался к Иерусалиму, но получал отказ.

В частности, речь идет о поставках Германией противотанковых ракет, которые производятся по израильской технологии и лицензии.

В СМИ напомнили, что за день до визита американского президента Израиль передал Украине партию касок и бронежилетов. Однако данная амуниция не обладает достаточной степенью защиты и не предназначена для боевых действий.

Напомним, что Байден впервые с начала президентства отправился в турне по странам Ближнего Востока. СМИ заявляют, что одной из задач лидера США станет поиск советского оружия для Украины.

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