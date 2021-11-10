UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу на следующей неделе

Автор: Артур Родивилов

Виртуальная встреча президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина состоится на следующей неделе. Дата переговоров не определена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обе стороны заявили, что достигли принципиальной договоренности о проведении виртуальной встречи между Байденом и Цзиньпином до конца года после переговоров в швейцарском Цюрихе в прошлом месяце между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главным дипломатом Китая Ян Цзечи.

Источники сообщили Reuters в прошлом месяце, что, учитывая внутренние ограничения Китая на COVID-19 и нежелание Си путешествовать, Вашингтон намерен провести видеоконференцию в ноябре.

Заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер на брифинге в понедельник спросили о сроках виртуальной встречи, и она подтвердила, что между Байденом и Си существует принципиальная договоренность провести ее до конца года.

Она сказала, что на рабочем уровне продолжается подтверждение деталей, но отказалась сообщить подробности.

Представители Белого дома и посольства Китая в Вашингтоне отказались подтвердить, состоится ли встреча на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденСи Цзиньпинь