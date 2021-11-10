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Байден і Сі Цзіньпін проведуть віртуальну зустріч наступного тижня

Автор: Артур Родивилов

Віртуальна зустріч президента США Джо Байдена і китайського лідера Сі Цзіньпіна відбудеться наступного тижня. Дата переговорів не визначена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обидві сторони заявили, що досягли принципової домовленості про проведення віртуальної зустрічі між Байденом і Цзіньпіном до кінця року після переговорів у швейцарському Цюриху минулого місяця між радником з національної безпеки США Джейком Салліваном і головним дипломатом Китаю Ян Цзечі.

Джерела повідомили Reuters минулого місяця, що, враховуючи внутрішні обмеження Китаю на COVID-19 і небажання Сі подорожувати, Вашингтон має намір провести відеоконференцію в листопаді.

Заступника прессекретар Білого дому Карін Жан П'єр на брифінгу в понеділок запитали про терміни віртуальної зустрічі, і вона підтвердила, що між Байденом і Сі існує принципова домовленість провести її до кінця року.

Вона сказала, що на робочому рівні триває підтвердження деталей, але відмовилася повідомити подробиці.

Представники Білого Дому та посольства Китаю у Вашингтоні відмовилися підтвердити, чи відбудеться зустріч наступного тижня.

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