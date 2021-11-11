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Байден и Си Цзиньпин проведут в понедельник виртуальную встречу, - Reuters

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в понедельник виртуальную встречу. Переговоры состоятся на фоне напряженности по поводу торговли, прав человека и военной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вашингтон и Пекин в последнее время спорят по различным вопросам - от происхождения пандемии COVID-19 до расширяющегося ядерного арсенала Китая. Официальные лица США считают, что прямое взаимодействие с Си Цзиньпином - лучший способ предотвратить перерастание отношений между двумя крупнейшими экономиками мира в конфликт.

Белый дом пока отказался от комментариев по поводу встречи, китайские официальные лица тоже пока не дали никаких комментариев.

Также ожидается, что Байден выступит онлайн на саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанской экономической конференции в пятницу утром.

Ранее мы писали, что Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу на следующей неделе.

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Джозеф БайденКитайКНРСи Цзиньпинь