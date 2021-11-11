Байден і Сі Цзіньпін проведуть у понеділок віртуальну зустріч, - Reuters

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін проведуть у понеділок віртуальну зустріч. Переговори відбудуться на тлі напруженості з приводу торгівлі, прав людини і військової діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вашингтон і Пекін останнім часом сперечаються з різних питань - від походження пандемії COVID-19 до розширюється ядерного арсеналу Китаю. Офіційні особи США вважають, що пряма взаємодія з Сі Цзіньпіном - найкращий спосіб запобігти переростанню відносин між двома найбільшими економіками світу в конфлікт.

Білий дім поки відмовився від коментарів з приводу зустрічі, китайські офіційні особи теж поки не дали ніяких коментарів.

Також очікується, що Байден виступить онлайн на саміті лідерів Азіатсько-Тихоокеанської економічної конференції в п'ятницю вранці.