Байден и Си Цзиньпин могут провести переговоры в ближайшее время

"Я не удивлюсь, если в ближайшие недели президент Байден и председатель КНР Си Цзиньпин поговорят по телефону вновь", - заявил он.

Салливан рассказал, что на переговорах с членом Политбюро ЦК КПК "прямо говорил об обеспокоенности" США ядерной программой и программой разработки баллистических ракет КНДР.

"Это не в интересах Китая. Это не в интересах Америки. Китай должен обдумать все возможные шаги, чтобы уменьшить вероятность провокационных действий", - добавил Салливан.

По словам Салливана, Белый дом не "замедляет или не ограничивает дипломатическое взаимодействие с Китаем на высоком уровне".