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Байден и Си Цзиньпин могут провести переговоры в ближайшее время

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести телефонные переговоры в ближайшие недели. Проведение разговора глав двух государств допустил в четверг помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я не удивлюсь, если в ближайшие недели президент Байден и председатель КНР Си Цзиньпин поговорят по телефону вновь", - заявил он.

Салливан рассказал, что на переговорах с членом Политбюро ЦК КПК "прямо говорил об обеспокоенности" США ядерной программой и программой разработки баллистических ракет КНДР.

"Это не в интересах Китая. Это не в интересах Америки. Китай должен обдумать все возможные шаги, чтобы уменьшить вероятность провокационных действий", - добавил Салливан.

По словам Салливана, Белый дом не "замедляет или не ограничивает дипломатическое взаимодействие с Китаем на высоком уровне".

Напомним, Байден провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 18 марта. Стороны обсудили вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

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