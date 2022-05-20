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Байден і Сі Цзіньпін можуть провести переговори найближчим часом

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін можуть провести телефонні переговори в найближчі тижні. Проведення розмови глав двох держав допустив у четвер помічник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я не здивуюся, якщо в найближчі тижні президент Байден і голова КНР Сі Цзіньпін поговорять телефоном знову", - заявив він.

Салліван розповів, що на переговорах з членом Політбюро ЦК КПК "прямо говорив про стурбованість" США ядерною програмою і програмою розробки балістичних ракет КНДР.

"Це не в інтересах Китаю. Це не в інтересах Америки. Китай повинен обміркувати всі можливі кроки, щоб зменшити ймовірність провокаційних дій", - додав Салліван.

За словами Саллівана, Білий дім не "уповільнює або не обмежує дипломатичну взаємодію з Китаєм на високому рівні".

Нагадаємо, Байден провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном 18 березня. Сторони обговорили вторгнення Російської Федерації на територію України.

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