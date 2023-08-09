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Байден схвалив старт навчань українських пілотів на F-16, - Пентагон

Фото: Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16, однак процесом керують Данія та Нідерланди.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія й Нідерланди", - прокоментувала вона питання про відбір першої групи пілотів для навчання.

За словами Сінгх, президент Байден "дав зелене світло" старту та підтримці навчань на F-16. Тим не менш, зараз у Штатів немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань.

Навчання українських пілотів на F-16

Цього року країни-союзники створили так звану "коаліцію винищувачів" та домовились про навчання українських пілотів на F-16, а потім і про передачу літаків Україні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що навчання розпочнуться вже в серпні. А речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що вони стартують навіть наріше - в кінці літа, та триватимуть півроку.

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Джозеф БайденF-16