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Байден: штурм Капитолия был попыткой добиться власти силой

Автор: Артур Родивилов

Атака на Капитолий сторонниками предыдущего президента Дональда Трампа 6 января был попыткой добиться власти любой ценой, используя при этом грубую силу. Такую оценку дал действующий глава государства Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBS News.

Байден подписал документ о награждении полицейских золотыми медалями Конгресса США - высшей наградой законодательного органа. Соответствующая инициатива была одобрена в марте Палатой представителей, а 3 августа - Сенатом.

"Давайте не забывать, это была насильственная попытка попрать волю американского народа, добиться власти любой ценой, заменить избирательный бюллетень грубой силой", - заявил он.

Всего за мероприятие вручено четыре золотые медали Конгресса, две из которых будут выставлены в штаб-квартире полиции Капитолия США и столичного департамента полиции. Третья будет передана Смитсоновскому институту, а последняя медаль будет передана архитектору Капитолия для демонстрации в здании.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

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Джозеф БайденКапитолий