Байден: штурм Капитолия был попыткой добиться власти силой

Байден подписал документ о награждении полицейских золотыми медалями Конгресса США - высшей наградой законодательного органа. Соответствующая инициатива была одобрена в марте Палатой представителей, а 3 августа - Сенатом.

"Давайте не забывать, это была насильственная попытка попрать волю американского народа, добиться власти любой ценой, заменить избирательный бюллетень грубой силой", - заявил он.

Всего за мероприятие вручено четыре золотые медали Конгресса, две из которых будут выставлены в штаб-квартире полиции Капитолия США и столичного департамента полиции. Третья будет передана Смитсоновскому институту, а последняя медаль будет передана архитектору Капитолия для демонстрации в здании.