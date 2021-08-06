Байден: штурм Капітолію був спробою домогтися влади силою

Байден підписав документ про нагородження поліцейських золотими медалями Конгресу США - вищою нагородою законодавчого органу. Відповідна ініціатива була схвалена в березні Палатою представників, а 3 серпня - Сенатом.

"Давайте не забувати, це була насильницька спроба попрати волю американського народу, домогтися влади за всяку ціну, замінити виборчий бюлетень грубою силою", - заявив він.

Всього за захід вручено чотири золоті медалі Конгресу, дві з яких будуть виставлені в штаб-квартирі поліції Капітолію США і столичного Департаменту поліції. Третя буде передана Смітсонівському інституту, а остання медаль буде передана архітектору Капітолію для демонстрації в будівлі.