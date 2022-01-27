Байден и Шольц встретятся в феврале. Белый дом назвал дату

Президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем 7 февраля. Лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины и сотрудничество по борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

"Президент Байден ждет встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме 7 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Шольца в Вашингтон позволит подтвердить глубокие и прочные связи США и Германии. Ожидается, что лидеры обсудят совместные усилия по сдерживанию российской агрессии против Украины.

"Они также обсудят продолжение сотрудничества по ряду общих проблем, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с угрозой изменения климата", - уточняется в релизе.