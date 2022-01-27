RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден і Шольц зустрінуться в лютому. Білий дім назвав дату

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 7 лютого. Лідери обговорять ситуацію навколо України і співпрацю по боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Президент Байден чекає зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем в Білому домі 7 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що візит Шольца до Вашингтона дозволить підтвердити глибокі і міцні зв'язки США і Німеччини. Очікується, що лідери обговорять спільні зусилля щодо стримування російської агресії проти України.

"Вони також обговорять продовження співпраці по ряду загальних проблем, включаючи припинення пандемії COVID-19, боротьбу із загрозою зміни клімату", - уточнюється в релізі.

Нагадаємо, про зустрічі Шольца з Байденом у Вашингтоні напередодні повідомило німецьке видання Bild.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомили про відмову Шольца від пропозиції Байдена обговорити ситуацію навколо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиГерманияДжозеф БайденОлаф Шольц