Байден все ще планує брати участь у дебатах з Трампом у вересні, - CNN

Як визнав у коментарі виданню неназваний радник Байдена, виступ глави американської держави на дебатах, що відбулися 28 червня, був непереконливим.

Але він додав, що команда президента США має намір виділити моменти, що зіграли на руку Байдену, і рухатися далі.

Радник уточнив, що багато фахівців, які зараз беруть участь у президентській кампанії Байдена, також допомагав переобиратися колишньому президенту США Бараку Обамі. Той все одно виграв вибори, навіть попри програш у перших дебатах.

При цьому представник кампанії Байдена Сет Шустер висловився про можливий вихід президента з передвиборчих перегонів.

"Звичайно, він не вийде", - наголосив Шустер.