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Байден все ще планує брати участь у дебатах з Трампом у вересні, - CNN

Вашингтон, П'ятниця 28 червня 2024 16:58
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Байден все ще планує брати участь у дебатах з Трампом у вересні, - CNN Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден має намір взяти участь у других дебатах зі своїм опонентом від республіканців Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і The Hill.

Як визнав у коментарі виданню неназваний радник Байдена, виступ глави американської держави на дебатах, що відбулися 28 червня, був непереконливим.

Але він додав, що команда президента США має намір виділити моменти, що зіграли на руку Байдену, і рухатися далі.

Радник уточнив, що багато фахівців, які зараз беруть участь у президентській кампанії Байдена, також допомагав переобиратися колишньому президенту США Бараку Обамі. Той все одно виграв вибори, навіть попри програш у перших дебатах.

При цьому представник кампанії Байдена Сет Шустер висловився про можливий вихід президента з передвиборчих перегонів.

"Звичайно, він не вийде", - наголосив Шустер.

Дебати Байдена та Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, у США відбулися перші дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом. Згідно з інформацією американських ЗМІ, більшість американців вважають, що чинний президент провалив дебати та програв своєму опоненту.

Після цього американські демократи почали допускати заміну кандидата на пост президента США, оскільки вони вважають, що Байден має мало шансів.

Більш детально про дебати - у матеріалі РБК-Україна.

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