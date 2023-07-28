Байден у серпні надішле Сенату запит про додаткову допомогу Україні, - Politico

Видання цитує голову демократ від штату Монтана). Він заявив, що Байден, ймовірно, надішле запит до кінця літа.

"Я думаю, що наступного місяця ми можемо очікувати додаткову інформацію про Україну від адміністрації", - сказав сенатор.

Politico зазначає, що коментарі

Ми збираємося покинути місто, і ми не придумали плану продовження фінансування України. Сподіваюся, коли ми повернемося, ми це виправимо", - заявив раніше республіканець Ліндсі Грем.

Допомога США

Варто зазначити, що США - один з головних союзників України. Вашингтон з перших днів повномасштабної війни підтримав Україну, виділивши не лише військову, але й фінансову та гуманітарну допомогу.

Нещодавно США виділили для України новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів. Він включає міні-дрони Black Hornet, ракети, боєприпаси, бронемашини та багато іншого.

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