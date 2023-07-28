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Байден в августе направит Сенату запрос о дополнительной помощи Украине, - Politico

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Вашингтон, Пятница 28 июля 2023 13:23
Байден в августе направит Сенату запрос о дополнительной помощи Украине, - Politico Фото: президент США Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден направит Сенату запрос о дополнительной помощи Украине. Вероятно, это произойдет в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание цитирует главу отдела оборонных ассигнований сенатора Джона Тестера (демократ от штата Монтана). Он заявил, что Байден, вероятно, пошлет запрос к концу лета.

"Я думаю, что в следующем месяце мы можем ожидать дополнительную информацию об Украине от администрации", - сказал сенатор.

Politico отмечает, что комментарии Тестера говорят о двухпартийной поддержке Украины в Сенате.

"Мы собираемся покинуть город, и мы не придумали плана продления финансирования Украины. Надеюсь, когда мы вернемся, мы это исправим", - заявил ранее республиканец Линдси Грэм.

Помощь США

Стоит отметить, что США - один из главных союзников Украины. Вашингтон с первых дней полномасштабной войны поддержал Украину, выделив не только военную, но и финансовую и гуманитарную помощь.

Недавно США выделили для Украины новый пакет военной помощи в 400 млн долларов. Он включает мини-дроны Black Hornet, ракеты, боеприпасы, бронемашины и многое другое.

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