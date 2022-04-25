Байден сьогодні офіційно запропонує призначити нового посла в Україні, - WSJ
Президент США Джо Байдена 25 квітня може висунути кандидатуру на посаду американського посла в Україні. Очікується, що пост отримає Бріджит Брінк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, вже цього тижня американські дипломати повернуться в Україну. Спочатку це будуть одноденні поїздки до Львова, пізніше планується повернення посольства до Києва.
Крім того, очікується, що сьогодні Байден висуне кандидатуру нинішнього посла в Словаччині Бріджит Брінк на посаду американського посла в Україні.
Нагадаємо, Україна схвалила кандидатуру Бріджит Брінк на посаду американського посла у своїй країні ще на початку лютого.
Посада посла США в Україні залишається вакантною з травня 2019 року. Попереднім послом була Марі Йованович.
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