Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи для Украины, - CNN

Президент США Джо Байден сегодня объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Предполагается, что ее объем составит 800 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как заявил официальный представитель Белого дома, американский президент объявит о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности. Ожидается, что будет выделен еще один пакет на 800 млн долларов после того, как в начале апреля была принята аналогична мера.

В сегодняшнем обращении из Белого дома Байден также расскажет об усилиях США по поддержке народа Украины.