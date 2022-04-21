Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи для Украины, - CNN

Президент США Джо Байден сегодня объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Предполагается, что ее объем составит 800 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как заявил официальный представитель Белого дома, американский президент объявит о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности. Ожидается, что будет выделен еще один пакет на 800 млн долларов после того, как в начале апреля была принята аналогична мера.
В сегодняшнем обращении из Белого дома Байден также расскажет об усилиях США по поддержке народа Украины.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала заявление Байдена о новом пакете военной помощи, но не уточняла, когда именно выступит американский президент.
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