Байден сегодня обсудит с союзниками дальнейшую помощь Украине, - Bloomberg

Байден проведет встречу с несколькими участниками, включая лидеров G7, НАТО и Европейского союза.

По словам одного из источников издания, Байден возрождает видеоформат встречи, который использовался в первые месяцы войны. Байден стремится сохранить единство в поддержке Украины.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине в четверг во время пятой встрече в формате "Рамштайн".

Чего ожидать от новой встречи министров обороны по Украине - читайте в материале РБК-Украина.