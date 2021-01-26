Байден вважає "Північний потік-2" поганим для Європи і вивчить санкції

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає газопровід "Північний потік - 2" поганою угодою для Європи. Він має намір вивчити санкції, які були введені адміністрацією Дональда Трампа проти нього.

Про це заявила прес-секретар Білого Дому Джен Псакі на брифінгу.

"Президент як і раніше вважає "Північний потік - 2" поганою угодою для Європи. Нам відомо, що попередня адміністрація ввела нові обмеження щодо газопроводу, і ми будемо проводити огляд цих заходів", - заявила вона.

За її словами, Білий дім також має намір продовжувати обговорення цього проекту з європейськими партнерами.

Нагадаємо, 19 січня Сполучені Штати ввели санкції проти судна "Фортуна" та його власників. Російське судно має добудувати останній ділянка "Північного потоку-2".

Крім того, нещодавно кандидат на пост держсекретар США Ентоні Блінкен назвав "поганою ідеєю" будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Він пообіцяв, що команда Байдена буде перешкоджати реалізації цього проекту.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена проти "Північного потоку-2". Команда Байдена буде вживати заходів, щоб зупинити будівництво газопроводу.