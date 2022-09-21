Байден розповів, якими мають бути умови для закінчення війни в Україні

Україна має ті ж права, що будь-яка інша суверенна держава. Війна в Україні має закінчитись на справедливих умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена на сесії Генасамблеї ООН.

"Як і ви Сполучені Штати хочуть, щоб війна закінчилася на справедливих умовах. На тих, під якими ми всі підписалися б. Не можна завойовувати територію країни силою. Єдина країна, яка з цим не згодна, - це Росія. Тому кожен учасник ООН має рішуче і послідовно наполягати на тому, що Україна має ті ж права, що й будь-яка суверенна держава. Ми виявлятимемо солідарність проти агресії Росії. І крапка", - сказав він.

Як повідомлялось, промову президента США Джо Байдена, яку він виголошує під час засідання Генасамблеї ООН, переписували у терміновому порядку після сьогоднішніх заяв президента РФ Володимира Путіна.

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