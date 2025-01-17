Байден розповів, чому вирішив приїхати до Києва у лютому 2023 року

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що його візит до Києва у лютому 2023 року мав дуже важливе значення. Адже візит стався через рік після повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Якби ми не поїхали (до Києва - ред.), то тоді хто б показав лідерство? Я не думав про це так, що "я мушу поїхати в Україну". Я вважав важливим, щоб ми ставилися до України як до незалежної країни. Я хотів дати їм зрозуміти, що ми поряд із ними", - заявив Байден.

На думку Байдена, це був найкращий спосіб продемонструвати підтримку України. За його словами, він не вважав, що Путін буде намагатись зазіхнути на життя американського президента, але був занепокоєний через "радикальні елементи в Україні, які працювали з росіянами".

"Тому ми взяли з собою найкращих людей, які були з нами під час 10-годинної поїздки у потязі", - зазначив Байден.

Візит Байдена до Києва у лютому 2023 року

У лютому 2023 року президент США Джо Байден здійснив історичний візит до Києва. Це стало його першою поїздкою до України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Байден зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, щоб підтвердити підтримку Сполучених Штатів у боротьбі України за незалежність і суверенітет. Під час візиту були оголошені нові пакети військової та фінансової допомоги, спрямовані на посилення обороноздатності країни.

Цей візит мав значний символічний і політичний характер, оскільки продемонстрував рішучість США стояти пліч-о-пліч з Україною у критичний момент. Перебуваючи в Києві, Байден висловив повагу українському народу за його стійкість і мужність, а також наголосив на важливості міжнародної єдності у протистоянні російській агресії.

Детально про його поїздку до України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, нещодавно Байден розповів, що попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про захоплення України за три дні - цього не відбулось. Він так і не зміг побувати у Києві.