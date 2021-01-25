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Байден рассматривает все варианты мер в отношении России из-за Навального

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден будет рассматривать все варианты ответа Вашингтона на арест в России оппозиционера Алексея Навального. Белый дом призывает российские власти немедленно освободить Навального.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

Вместе с Навальным Вашингтон требует немедленного освобождения всех задержанных на субботних протестах в городах России.

Сам Байден пока что никак не комментировал арест российского оппозиционера Навального, которого в прошлом году пытались убить с помощью боевого яда.

Напомним, в первые дни своего президентства Байден поручил разведке изучить ситуацию с отравлением Навального и проверить связь российских хакеров с кибератакой на ряд американских правительственных сетей.

Кроме того, на арест Навального реагировали в американском Конгрессе. Конгрессмены назвали обвинения Навального "сомнительными" и призвали российские власти немедленно освободить оппозиционера.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденНавальный