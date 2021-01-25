ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Байден розглядає всі варіанти заходів щодо Росії через Навального

Автор: Дмитро Левицький

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден буде розглядати всі варіанти відповіді Вашингтону на арешт в Росії опозиціонера Олексія Навального. Білий дім закликає російську владу негайно звільнити Навального.

Популярні новини

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає Reuters.

Разом з Навальним Вашингтон вимагає негайного звільнення всіх затриманих на суботніх протестах в містах Росії.

Сам Байден поки що ніяк не коментував арешт російського опозиціонера Навального, якого минулого року намагалися вбити за допомогою бойової отрути.

Нагадаємо, у перші дні свого президентства Байден доручив розвідці вивчити ситуацію з отруєнням Навального та перевірити зв'язок російських хакерів з кібератакою на ряд американських урядових мереж.

Крім того, на арешт Навального реагували в американському Конгресі. Конгресмени назвали звинувачення Навального "сумнівними" та закликали російську владу негайно звільнити опозиціонера.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденНавальный