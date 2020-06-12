Байден рассказал, что ждет Трампа в случае поражения на выборах

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что нынешнего американского президента Дональда Трампа в случае его поражения на выборах может ждать сопротивление со стороны военных. Это в случае отказа Трампа признавать проигрыш.

Об этом сообщает CNN.

Байден является предполагаемым кандидатом на президентских выборах осенью 2020 года. Он считает, что если Трамп откажется покинуть свой пост - военные помогут его проводить с Белого дома.

"Я обещаю вам, я абсолютно убежден, что они отправят его из Белого дома", - заявил бывший вице-президент.

В пресс-лужбе Белого дома назвали высказывания Байдена "нелепыми". Однако Байден и другие демократы уже давно говорят, что они беспокоятся о попытках республиканцев ввести строгие законы о голосовании.

Эти опасения усилились, когда весной этого года в Висконсине Республиканская партия выступила против попытки губернатора-демократа разослать каждому избирателю бюллетень для заочного голосования в апреле в разгар пандемии. На кону стояло место в Верховном суде штата. Тогда демократ победил на этих выборах.

Два месяца назад Байден сказал, что, по его мнению, Трамп попытается перенести дату выборов из-за коронавируса.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил что он снова будет проводить предвыборные митинги.