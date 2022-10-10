Байден про ракетні удари: притягнемо Путіна та Росію до відповідальності за звірства

За словами Байдена, Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по Україні, зокрема, по Києву. Вони вкотре демонструють крайню жорстокість незаконної війни президента РФ Володимира Путіна проти українського народу.

"Ці напади ще більше зміцнюють нашу прихильність до народу України стільки, скільки потрібно. Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо покладати на Росію витрати за її агресію, притягувати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та військові злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи", - заявив президент США.

Він також зазначив, що Сполучені Штати знову закликали Росію негайно припинити цю неспровоковану агресію та вивести свої війська з України.