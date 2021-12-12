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Байден - Путіну: заплатите жахливу ціну у разі вторнення в Україну

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Вашингтон, Неділя 12 грудня 2021 08:45
Байден - Путіну: заплатите жахливу ціну у разі вторнення в Україну Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден на цьому тижні провів двогодинну бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним. Він йому сказав, що Росія заплатить "жахливу ціну", якщо вторгнеться в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Financial Times.

Також Байден попередив Путіна про руйнівні економічні наслідки.

"Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну що, якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними", - сказав він.

Американський президент також повідомив, що дав зрозуміти російському лідеру, що становище Росії у світі "помітно" зміниться у разі вторгнення в Україну, вона заплатить "жахливу ціну".

Нагадаємо, Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що РФ не планує продовжувати ескалацію.

Під час телефонної розмови з президентом України він запевнив його, що про жодні компроміси з Путіним не говорив.

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