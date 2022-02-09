Байден о Путине: парень с ядерным оружием и без друзей

Телеканал NBC сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден якобы назвал президента РФ Владимира Путина "парнем с ядерным оружием и без друзей". Это было якобы в неофициальных разговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на NBC .

Источники телеканала сообщили, что Байден во время частных встреч шутил о некоторых своих коллегах.

Он якобы называл поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "вспыльчивым". А о канцлере Германии Олафе Шольце президент США заявил, что тот не является Ангелой Меркель.

По поводу президента Франции Эммануэля Макрона Байден говорил, что он якобы хочет быть похожим на Шарля де Голля (первого президента и символа французского Сопротивления в годы Второй мировой войны).

Президент США называл Путина "парнем с ядерным оружием" и добавлял, что у него нет друзей.