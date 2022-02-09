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Байден про Путіна: хлопець з ядерною зброєю і без друзів

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Вашингтон, Середа 09 лютого 2022 09:46
Байден про Путіна: хлопець з ядерною зброєю і без друзів Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Телеканал NBC повідомив, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден нібито назвав президента РФ Володимира Путіна "хлопцем з ядерною зброєю і без друзів". Це було нібито в неофіційних розмовах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC.

Джерела телеканалу повідомили, що Байден під час приватних зустрічей жартував про деяких своїх колег.

Він нібито називав поведінку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона "запальною". А про канцлера Німеччини Олафа Шольца президент США заявив, що той не є Ангелою Меркель.

З приводу президента Франції Еммануеля Макрона Байден говорив, що він нібито хоче бути схожим на Шарля де Голля (першого президента і символ французького Опору в роки Другої світової війни).

Президент США називав Путіна "хлопцем з ядерною зброєю" і додавав, що у нього немає друзів.

Нагадаємо, Байден пояснив свої слова, коли він назвав "вбивцею" російського президента Путіна.

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Володимир Путін Джозеф Байден
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