Байден про Путіна: хлопець з ядерною зброєю і без друзів
Телеканал NBC повідомив, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден нібито назвав президента РФ Володимира Путіна "хлопцем з ядерною зброєю і без друзів". Це було нібито в неофіційних розмовах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC.
Джерела телеканалу повідомили, що Байден під час приватних зустрічей жартував про деяких своїх колег.
Він нібито називав поведінку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона "запальною". А про канцлера Німеччини Олафа Шольца президент США заявив, що той не є Ангелою Меркель.
З приводу президента Франції Еммануеля Макрона Байден говорив, що він нібито хоче бути схожим на Шарля де Голля (першого президента і символ французького Опору в роки Другої світової війни).
Президент США називав Путіна "хлопцем з ядерною зброєю" і додавав, що у нього немає друзів.