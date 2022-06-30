Байден о Путине: хотел "финляндизации" НАТО, но получил "натоизацию" Финляндии

Президент России Владимир Путин хотел ослабить НАТО путем его так называемой "финляндизации". Но получил то, что теперь Финляндия присоединится к альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде.

"Путин думал, что можно разрушить трансатлантический союз. Он пытался нас ослабить, ждал, что наша решимость рухнет, но получил именно то, чего не хотел. Он хотел "финляндизации" НАТО, но получил "натоизацию" Финляндии", - отметил Байден.

Кроме того, по его словам, на сегодня НАТО и Швеция ближе, чем когда-либо, а вступление скандинавских стран еще больше укрепит альянс.