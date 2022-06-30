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Байден о Путине: хотел "финляндизации" НАТО, но получил "натоизацию" Финляндии

Новина українською →
Мадрид, Четверг 30 июня 2022 16:53
Байден о Путине: хотел "финляндизации" НАТО, но получил "натоизацию" Финляндии Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин хотел ослабить НАТО путем его так называемой "финляндизации". Но получил то, что теперь Финляндия присоединится к альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде.

"Путин думал, что можно разрушить трансатлантический союз. Он пытался нас ослабить, ждал, что наша решимость рухнет, но получил именно то, чего не хотел. Он хотел "финляндизации" НАТО, но получил "натоизацию" Финляндии", - отметил Байден.

Кроме того, по его словам, на сегодня НАТО и Швеция ближе, чем когда-либо, а вступление скандинавских стран еще больше укрепит альянс.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция подпишут протокол о вступлении в НАТО 5 июля.

Отметим, до полномасштабного вторжении России обсуждалась идея "финляндизации" Украины, которая заключается в сохранении нейтрального статуса.

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