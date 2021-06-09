Байден и Путин встретятся на вилле XVIII века возле Женевского озера, - Reuters

Встреча президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным пройдет на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро. Саммит запланирован на 16 июня.
Об этом пишет Reuters.
Издание пишет, что дипломатические источники ждут подтверждения места проведения саммита в Женеве сегодня вечером. При этом швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу Ла Гранж, а также установили баррикады и колючую проволоку.
Reuters подчеркивает, что Швейцария с традиционно нейтральным статусом не присоединилась к западным санкциям против России за оккупацию Крыма и Донбасса в 2014 году и упорно лоббировала проведение у себя первого за последние десятилетия саммита крупнейших держав.
Фото: вилла Ла Гранж в Женеве (flickr com del-uks_gallery)
Фото: вилла находится на берегу Женевского озера (flickr com level42_ch)
Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не рассматривает встречу с российским президентом как награду для него.
"Мы рассматриваем ее как важнейший элемент защиты американских интересов и американских ценностей", - сказал он.
Подробнее о ситуации вокруг встречи и ее возможных последствиях для Киева читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".