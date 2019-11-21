Байден: Путин и Трамп не хотят, чтобы я стал президентом США

Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что президент Дональд Трамп и его российский колега Владимир Путина не хотят, чтобы он стал президентом. Об этом Байден сказал на теледебатах претендентов от Демократической партии в эфире телеканала MSNBC.

Байден отметил, что пришел к такому выводу, слушая выступления в Когрессе по импичменту Трампа.

"Я узнал кое-что из этих слушаний по импичменту - я узнал, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом (в президенты США, - ред.). Во вторую очередь я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Так что я многое почерпнул из этих слушаний", - сказал он.

Напомним, сотрудник Совета национальной безопасности США Тим Моррисон заявил, что задержка военной помощи Украине была связана с попыткой администрации Белого дома достичь начала расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи. В связи с этим в США объявили начало процедуры импичмента Трампа. Сейчас в Конгрессе идут слушанья по этому делу.

Отметим, из выделенных США почти 400 млн долларов на военную помощь Украине не дошли чуть более 35 млн долларов.