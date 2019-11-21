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Байден: Путін і Трамп не хочуть, щоб я став президентом США

Новини » Політика     21.11.2019 - 08:48
Байден: Путін і Трамп не хочуть, щоб я став президентом США
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден прийшов до такого висновку, слухаючи виступи в Когресі по імпічменту Трампа

Колишній віце-президент США Джо Байден вважає, що президент Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путіна не хочуть, щоб він став президентом. Про це Байден сказав на теледебатах претендентів від Демократичної партії в ефірі телеканалу MSNBC.

Байден зазначив, що прийшов до такого висновку, слухаючи виступи в Когресі по імпічменту Трампа.

"Я дізнався дещо з цих слухань щодо імпічменту - я дізнався, що Дональд Трамп не хоче, щоб я був кандидатом (у президенти США, - ред.). В другу чергу я зрозумів, що Володимир Путін не хоче, щоб я став президентом. Так що я багато почерпнув з цих слухань", - сказав він.

Нагадаємо, співробітник Ради національної безпеки США Тім Моррісон заявив, що затримка військової допомоги Україні була пов'язана з намаганням адміністрації Білого дому досягти почала розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена та його сім'ї. У зв'язку з цим у США оголосили початок процедури імпічменту Трампа. Зараз у Конгресі йдуть слухання по цій справі.

Зазначимо, з виділених США майже 400 млн доларів на військову допомогу Україні не дійшли трохи більше 35 млн доларів.

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Новини України Володимир ПутінДжозеф БайденДональд Трамп
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