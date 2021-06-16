ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден і Путін прийняли спільну заяву щодо стратегічної стабільності

Новость на русском →
Женева, Середа 16 червня 2021 19:28
Байден і Путін прийняли спільну заяву щодо стратегічної стабільності Фото: президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін за підсумками зустрічі в Женеві прийняли спільну заяву щодо стратегічної стабільності. Лідери домовилися запустити двосторонній діалог з цієї проблеми.

Про це повідомляє пресс-служба Кремля.

"Росія і США демонстрували навіть в періоди напруженості, що вони здатні домагатися прогресу в реалізації спільних цілей щодо забезпечення передбачуваності в стратегічній сфері, зниження ризиків збройних конфліктів і загрози ядерної війни", - наголошується в документі.

Як позитивний приклад в заяві наводиться продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНВ). "Це є свідченням нашої відданості контролю над ядерними озброєннями", - зазначено в документі.

"Сьогодні ми підтверджуємо відданість принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - підкреслюється в заяві.

Для досягнення цих цілей США і Росія домовилися запустити двосторонній діалог з цієї проблеми. "За допомогою такого діалогу ми прагнемо закласти основу майбутнього контролю над озброєннями і заходів щодо зниження ризиків", - резюмували лідери.

Нагадаємо, 16 червня в Женеві пройшла зустріч лідерів США і РФ. Після переговорів Байден і Путін не будуть проводити спільну прес-конференції,а зустрінуться з журналістами окремо. Росія наполягала на тому, щоб спільна прес-конференція відбулася, але Білий дім відмовився.

Відзначимо, на зустрічі Байден і Путін обговорили Україну. Американський лідер підтримав мінські угоди. Президент РФ своєю чергою заявив, що у Москви є тільки одне зобов'язання по Україні сприятиме реалізації мінських угод. Якщо уряд України готовий почати їх реалізацію, то РФ піде цим шляхом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Джозеф Байден переговори безопасность
NEWS
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО