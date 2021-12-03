UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден и Путин на переговорах прежде всего обсудят Украину, - Белый дом

Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты и Россия сейчас обсуждают возможность проведения переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Прежде всего во время переговоров стороны обсудят Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы обсуждаем такую возможность и объявим о ней, когда все будет решено окончательно. Это будет возможность для того, чтобы обсудить наши серьезные озабоченности относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной", - заявила она.

При этом Псаки добавила, что Белый дом консультируется относительно введения санкций против России за агрессию против Украины с Конгрессом США и европейскими союзниками.

"Конечно, введение экономических санкций - это один из вариантов. Но мы собираемся делать это путем консультаций с Конгрессом и европейскими партнерами", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин потребует от Байдена письменные гарантии невступления Украины в НАТО.

До этого у Путина рассказали детали будущего саммита с Байденом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинУкраинаДжозеф Байден