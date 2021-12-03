Байден і Путін на переговорах насамперед обговорять Україну, - Білий дім

Сполучені Штати і Росія зараз обговорюють можливість проведення переговорів між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним. Насамперед під час переговорів сторони обговорять Україну.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми обговорюємо таку можливість і оголосимо про неї, коли все буде вирішено остаточно. Це буде можливість для того, щоб обговорити наші серйозні заклопотаності щодо войовничої риторики і нарощування Збройних сил на кордоні з Україною", - заявила вона.
При цьому Псакі додала, що Білий дім консультується щодо введення санкцій проти Росії за агресію проти України з Конгресом США і європейськими союзниками.
"Звичайно, введення економічних санкцій - це один з варіантів. Але ми збираємося робити це шляхом консультацій з Конгресом і європейськими партнерами", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін вимагатиме від Байдена письмові гарантії невступу України в НАТО.
До цього у Путіна розповіли деталі майбутнього саміту з Байденом.