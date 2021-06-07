UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден провел телефонный разговор с Зеленским перед встречей с Путиным

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Беседа двух лидеров состоялась перед встречей Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, которая назначена на 16 июня.

Об этом сообщили в Белом доме.

Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне, Байден сказал Зеленскому, что он будет "твердо отстаивать суверенитет Украины", а также заявил, что пригласит его в Белый дом "этим летом после возвращения из Европы".

"Это был звонок, который они планировали сделать перед поездкой президента Байдена в Европу на встречу с президентом Путиным. У них была возможность подробно обсудить все вопросы в отношениях с США, и президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что он будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сообщил Салливан.

Отметим, это уже второй телефонный разговор Зеленского и Байдена в этом году.

Напомним, 16 июня президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин должны встретиться в Женеве. Лидеры планируют обсудить насущные вопросы двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.

В то же время президент Украины Зеленский заявлял, что готов встретиться с Байденом в любом месте планеты до его переговоров с Путиным.

Добавим, в конце мая в Министерстве иностранных дел Украины анонсировали, что Байден перед встречей с Путиным проведет разговор с Владимиром Зеленским. В МИД рассказали, что работают над этим разговором.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф Байден