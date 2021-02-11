Байден провел первые переговоры с Си Цзиньпином: что обсуждали

Президент США также подтвердил свои приоритеты защиты безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американского народа.

Он подчеркнул свою озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической практики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня.

Два лидера также обменялись мнениями о противодействии пандемии COVID-19 и об общих проблемах глобальной безопасности в области здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия.

"Президент Байден привержен делу практических, ориентированных на результат обязательств, когда это продвигает интересы американского народа и наших союзников", - говорится в заявлении Белого дома.