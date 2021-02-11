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Байден провел первые переговоры с Си Цзиньпином: что обсуждали

Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. В ходе беседы Байден обозначил одним из своих приоритетов свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

Об этом сообщили в Белом доме.

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Президент США также подтвердил свои приоритеты защиты безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американского народа.

Он подчеркнул свою озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической практики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня.

Два лидера также обменялись мнениями о противодействии пандемии COVID-19 и об общих проблемах глобальной безопасности в области здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия.

"Президент Байден привержен делу практических, ориентированных на результат обязательств, когда это продвигает интересы американского народа и наших союзников", - говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, Байден объявил в среду о формировании специальной рабочей группы в составе Министерства обороны, которая должна немедленно приступить к пересмотру американской военной стратегии в отношении угроз со стороны Китая.

Ранее Байден раскритиковал действия Пекина, назвав его "самым серьезным конкурентом".

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