Байден проведет встречу с Си Цзиньпином на саммите G20, но при одном условии
В рамках саммита G20, который пройдет осенью в Юго-Восточной Азии, состоится встреча президента США и китайского лидера Си Цзиньпина, но при условии, что глава КНР согласится лично принять участие в саммите.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если он (Си Цзиньпин, - ред.) там будет лично, я уверен, что увижу его, и мы проведем встречу", — сказал Байден журналистам.
Ранее Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили возможную встречу во время более чем двухчасового телефонного разговора 28 июля, который включал в себя напряженные переговоры по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.
Команда Байдена давно работает над организацией личной встречи между двумя лидерами, чтобы снизить напряженность в отношении Тайваня, а также решить спорные вопросы международной торговли .
Ранее мы писали, что китайские чиновники готовят визит главы КНР Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию в ноябре. Там он может лично встретиться с президентом США Джо Байденом.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе двухчасовой беседы обсудили ряд вопросов, в том числе и войну в Украине.
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